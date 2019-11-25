Размеры банковских депозитов россиян увеличились в размерах

Россияне увеличивают размеры своих депозитов в банках. В среднем один человек кладет до 200 тысяч рублей под проценты в банк.

Как сообщило РИА «Новости», в 2019 году количество денег на депозитах за девять месяцев 2019 года выросло на 3,1%, то есть на 891 миллиард рублей. При этом с октября прошлого года до нынешнего октября прирост составил 9% — или 2,4 триллиона рублей.

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Всего граждане хранят на депозитах в России 29,4 триллиона рублей. Всего четыре года назад сбережения россиян составляли 20 триллионов рублей. А в 2011 году — менее 10 триллионов.

Несмотря на средний показатель на человека — 200 тысяч рублей, он сильно разнится в регионах страны. Москвичи, например, хранят в банках около 800 тысяч рублей на человека, так как их уровни доходов и зарплат намного выше, чем в других регионах страны. По данным РИ «Новости», Москва в шесть раз богаче остальных регионов.

Среди лидеров по сумме депозита на душу населения также Санкт-Петербург, Магадан, Камчатка и Сахалин. В северной столице на человека приходится около 420 тысяч рублей. Остальная тройка в среднем «хранит» на депозитах около 217 тысяч рублей. На Колыме — средний показатель чуть выше — 318 тысяч.