Утильсбор на автомобили в России решили поднять на четверть

В 2021 году утилизационный сбор на легковые и грузовые машины в России могут увеличить на 25%. Поднять базовую ставку хотят в Министерстве промышленности и торговли.

Ведомство разработало соответствующий проект, где указаны изменения в ставке. Документ, сообщил сайт RT, предполагает увеличение сбора для легковушек с 20 до 25 тысяч рублей. Для грузовиков он составит 187,5 тысячи вместо 150 тысяч.

В Минпромторге полагают, добавило РИА «Новости», что после увеличения ставок автомобили российского производства не подорожают. Цены не поднимутся, поскольку рост компенсирует «пропорциональное увеличение государственной поддержки». Она направлена на отраслевые программы стимулирования спроса.

Автоконцернам в мае 2020 года разрешили перенести уплату утилизационного сбора на декабрь.

О возможном повышении утильсбора на 25-30% речь шла еще в ноябре 2020-го. Предполагалось, что коснется он всех видов машин, в том числе и специальной техники. Утилизационный сбор ввели в 2012 году и повышали уже трижды, последний раз — в начале прошлого года.