Сотрудников банков считают главной причиной утечек данных

За прошлый год две трети российских банков столкнулись с преднамеренными утечками данных, говорится в исследовании компании SearchInform. В 89% случаев вина лежала на рядовых сотрудниках, рассказали опрошенные специалисты по информационной безопасности.

В ходе опроса выяснилось, что лишь каждый второй банк (45%) сообщил об инциденте регулирующим органам, 64% случаев скрыли от общественности, сообщил «Коммерсант».

Основными причинами сливов эксперты назвали вербовку сотрудников мошенниками за 50–100 тысяч рублей.

Также участники рынка жалуются на появление Telegram-ботов, позволяющих анонимно зарабатывать на продаже личной информации.

Опрос проводился анонимно среди 1052 сотрудников подразделений информационной безопасности, отраслевых экспертов и руководителей организаций.

В 99% случаев компании борются с утечками, разграничивая доступ к информации для сотрудников. Также в 75% компаний проводят инструктаж по информационной безопасности, 60% фирм изолируют важные сервера и базы данных.