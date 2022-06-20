Услуги рассрочки в России захотели приравнять к потребительским кредитам

В России рассматривают возможность сближения в законодательстве потребительского кредитования и услуги рассрочки. Это делается для регулирования сервисов BNPL (buy now pay later, покупай сейчас — плати позже). Об этом «Известиям» рассказали в Центробанке.

BNPL-сервисы предоставляют потребителям возможность оплатить покупку равными частями в течение небольшого периода времени. Сегмент BNPL стал набирать популярность в России в период пандемии. При этом деятельность таких сервисов в стране пока не регулируется.

О том, что Центробанк готовит предложения по регулированию BNPL-сервисов, стало известно в ноябре 2021 года. Однако работа была приостановлена в связи с необходимостью реализации более срочных антикризисных решений. Теперь же данную деятельность целесообразно возобновить, считает регулятор.

В Центробанке отметили, что риском приобретения товара по схеме BNPL является отсутствие договора потребительского кредита. Этот фактор лишает гражданина ряда прав и гарантий.

В свою очередь, представители Ассоциации банков России считают, что BNPL не является кредитным продуктом и потому он не должен напрямую попадать под регулирование и надзор ЦБ. При этом эксперты убеждены, что введение контроля в новом сегменте все же необходимо.