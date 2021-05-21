ЦБ перечислил угрозы при получении банковских услуг онлайн
Использование видеосвязи для открытия счетов новым клиентам сопряжено с существенными рисками. Речь может идти о подделке паспорта, подмене изображения или использовании грима. Об этом говорится в отзыве ЦБ, с которым ознакомился РБК.
Ранее Ассоциация банков России подготовила законопроект, дающий банкам возможность удаленно работать с новыми клиентами для выдачи ипотечных кредитов.
Центробанк увидел следующие риски мошенничества:
— полная или частичная подделка паспорта и отсутствие механизма проверки документа;
— невозможность проверить, принадлежит ли номер телефона клиенту, а не злоумышленнику;
— высокие риски отмывания преступных доходов;
— риск подмены изображения во время видеосвязи с помощью технологии DeepFake;
— возможность использования масок, профессионального грима, чтобы выдать себя за другого.
Минфин и Росфинмониторинг ранее уже перечислили подобные риски.
Представитель Центробанка заявил, что регулятор продолжает работу с участниками рынка «по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надежными и удобными».