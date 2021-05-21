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    21 мая 2021, 04:08

    ЦБ перечислил угрозы при получении банковских услуг онлайн

    Кирилл Фролов

    Использование видеосвязи для открытия счетов новым клиентам сопряжено с существенными рисками. Речь может идти о подделке паспорта, подмене изображения или использовании грима. Об этом говорится в отзыве ЦБ, с которым ознакомился РБК.

    ЦБ перечислил угрозы при получении банковских услуг онлайн

    Ранее Ассоциация банков России подготовила законопроект, дающий банкам возможность удаленно работать с новыми клиентами для выдачи ипотечных кредитов.

    Центробанк увидел следующие риски мошенничества:

    — полная или частичная подделка паспорта и отсутствие механизма проверки документа;

    — невозможность проверить, принадлежит ли номер телефона клиенту, а не злоумышленнику;

    — высокие риски отмывания преступных доходов;

    — риск подмены изображения во время видеосвязи с помощью технологии DeepFake;

    — возможность использования масок, профессионального грима, чтобы выдать себя за другого.

    Минфин и Росфинмониторинг ранее уже перечислили подобные риски.

    Представитель Центробанка заявил, что регулятор продолжает работу с участниками рынка «по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надежными и удобными».