ЦБ перечислил угрозы при получении банковских услуг онлайн

Использование видеосвязи для открытия счетов новым клиентам сопряжено с существенными рисками. Речь может идти о подделке паспорта, подмене изображения или использовании грима. Об этом говорится в отзыве ЦБ, с которым ознакомился РБК.

Ранее Ассоциация банков России подготовила законопроект, дающий банкам возможность удаленно работать с новыми клиентами для выдачи ипотечных кредитов. Центробанк увидел следующие риски мошенничества: — полная или частичная подделка паспорта и отсутствие механизма проверки документа; — невозможность проверить, принадлежит ли номер телефона клиенту, а не злоумышленнику; — высокие риски отмывания преступных доходов; — риск подмены изображения во время видеосвязи с помощью технологии DeepFake; — возможность использования масок, профессионального грима, чтобы выдать себя за другого. Минфин и Росфинмониторинг ранее уже перечислили подобные риски. Представитель Центробанка заявил, что регулятор продолжает работу с участниками рынка «по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надежными и удобными».