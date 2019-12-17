Усложнение ипотеки повлияет на весь рынок

«Как случится по факту, предполагать сложно. Но если с 1 июля заработает такая процедура, то, вне сомнений, ипотека вырастет пропорционально затратам для компаний, банков, которые будут выдавать подобную услугу. Но самое неприятное, что затраты возрастут и на строительном рынке. Это же все связано», — рассказал эксперт.

Коммерческое кредитование фонда жилья завязано на доход банков от ипотеки. И если вводить рост на одну отрасль, то он повлияет и на остальные.

«Это будет домино посложнее. Если даже на полпроцента вырастает ипотека, плюс маржа, сам процент, получается рост в рознице уже со стороны организаций плюс коэффициент добавляется под строительный бизнес и все, что связано с этим бизнесом. Получается такой мультипликатор роста», — добавил экономист.