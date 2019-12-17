    17 декабря 2019, 18:31

    Усложнение ипотеки повлияет на весь рынок

    Алексей Сахаров, Регина Сафонова

    Ужесточение правил выдачи ипотеки для кредитных организаций может повлиять на весь рынок, включая застройщиков. Пока Банк России только рассматривает нововведения, но если они будут приняты, это отразится на всей цепочке. Об этом «360» рассказал экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.
    Усложнение ипотеки повлияет на весь рынок

    «Как случится по факту, предполагать сложно. Но если с 1 июля заработает такая процедура, то, вне сомнений, ипотека вырастет пропорционально затратам для компаний, банков, которые будут выдавать подобную услугу. Но самое неприятное, что затраты возрастут и на строительном рынке. Это же все связано», — рассказал эксперт.

    Коммерческое кредитование фонда жилья завязано на доход банков от ипотеки. И если вводить рост на одну отрасль, то он повлияет и на остальные.

    «Это будет домино посложнее. Если даже на полпроцента вырастает ипотека, плюс маржа, сам процент, получается рост в рознице уже со стороны организаций плюс коэффициент добавляется под строительный бизнес и все, что связано с этим бизнесом. Получается такой мультипликатор роста», — добавил экономист.