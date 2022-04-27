Годовая инфляция в России ускорилась до 17,7%

В России за неделю показатели годовой инфляции на 22 апреля ускорились до 17,7%. Неделей раньше они находились на уровне 17,62%, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

За семь дней — с 16 по 22 апреля — инфляция выросла на 0,25% без учета услуг внутреннего туризма, сохранившись на уровне предыдущей недели.

«На ускорении инфляции сказалось увеличение темпов роста цен на услуги внутреннего туризма (2,63%) в связи с предстоящими майскими праздниками», — уточнили в министерстве.

Рост цен на продовольственные товары замедлился, показав 0,4 вместо 0,5% неделей ранее. Стоимость плодоовощной продукции снизилась. Ее увеличение на другие продукты питания замедлилось.

В секторе непродовольственных товаров специалисты зафиксировали умеренный рост цен — 0,08%. Автомобильный бензин дешевеет седьмую неделю подряд.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что экономика России перешла в очень непростой период. Падение ВВП может составить от 8,8 до 12,4% при инфляции 20,7%.