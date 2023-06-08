Деньги 08 июня 2023, 13:54 Усилия российского бизнеса по борьбе за замороженные активы сочли обоснованными Песков призвал бизнесменов бороться за арестованные за рубежом активы любыми способами РИА «Новости»

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Западные страны ограбили Россию и ее предпринимателей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Наши предприниматели и само государство — все были ограблены на Западе», — подчеркнул представитель Кремля.

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По его словам, сейчас и государство, и предприниматели ищут пути для возвращения изъятых средств. Песков счел обоснованными усилия российского бизнеса по борьбе за замороженные активы.

«Все эти усилия <…> понятны, их нужно продолжать», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что и государство будет продолжать это делать.

В конце апреля Песков рассказал, что Россия уличила зарубежные страны в конфискации своих активов. Он указал, что ответные действия на это будут полностью зеркальными.

Ранее президент Владимир Путин подписал документ об ответных мерах в случае изъятия активов России за границей.