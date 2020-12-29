Усиление «антиотмывочного» закона не повлияет на большинство россиян

Большинство россиян даже не заметят изменений, которые вступят в январе в «антиотмывочный закон». При этом случаи необоснованной заморозки денежных средств клиентов возможно — но это будет редкостью, а не постоянным явлением. Об этом «360» рассказал адвокат Ильдар Фазлеев.

«По моему мнению, большая часть граждан даже не заметит поправок в так называемый антиотмывочный закон, поскольку, если какая-то информация представляет интерес для спецслужб или правоохранительных органов, эту информацию так или иначе, все равно они получают», — отметил он.

Фазлеев добавил, что большая часть граждан никаким криминалом не занимается, поэтому они даже не знают, что какая-то их деятельность подлежит проверке. При этом с введением поправок увеличится объем работы для финансовой разведки, ФСБ. Адвокат отметил, что это произойдет, потому что придется более досконально и тщательно проверять все денежные переводы, поскольку сумма уменьшилась.

«Но я думаю, что основная часть жителей даже не узнает о введении в силу этих поправок. Думаю, что, конечно, будут единичные случаи, когда по каким-то ошибкам, по недосмотру, по недоработке денежные средства граждан будут блокировать, и тогда им придется разбираться. Но я думаю, что это будут скорее единичные случаи, чем массовые», — заключил он.

Поправки в «антиотмывочный» закон вступят в силу 10 января 2021 года. Они расширят перечень операций, которые попадают под контроль финансовой разведки. Поправки не повлияют на добросовестных экономических агентов, но усложнят работу и увеличат издержки для тех, кто использует двойную бухгалтерию.