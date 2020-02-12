Ущерб землевладельцам будут компенсировать по-новому

Согласно документу, помимо собственников возмещение убытков смогут требовать также арендаторы сельхозземель и производственных помещений.

Размер убытков будет складывается из реального ущерба и упущенной выгоды. Его будут определять оценщики. Они изучат в том числе бухгалтерскую отчетность и другие бумаги. Также предлагается установить правила оценки урона сельхознасаждениям. Возмещать ущерб можно будет как деньгами, так и недвижимостью.

Убытки предлагают компенсировать в следующих случаях:

— уменьшилась рыночная стоимость земельных участков;

— землю нельзя использовать по назначению из-за того, что власти перевели ее в другую категорию. В этом случае собственнику компенсируют обустройство на новом месте;

— договор аренды пришлось расторгнуть из-за ограничения прав на пользование землей;

— арендатору или собственнику пришлось переехать в другое место;

— на участках нельзя больше работать;

— ухудшилось качество земли. В этом случае могут дать денег на рекультивацию;

— при изъятии участков предлагается компенсировать начатое на них строительство или капремонт.

Как рассказали юристы, опрошенные РБК, собственники земли и сейчас могут требовать возмещения убытков согласно Земельному кодексу. Однако на практике получить деньги непросто из-за отсутствия четких правил.