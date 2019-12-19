    19 декабря 2019, 11:21

    Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» оценят к концу 2019 года

    Алексей Сахаров

    Ущерб, который был причинен авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» пожаром, будет оценен до конца 2019 года. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, сообщил «Интерфакс».

    «На оценку ущерба уйдет какое-то время. Необходимо исследовать поврежденные отсеки, провести дефектацию. Предварительная информация, которой можно официально поделиться, появится к концу месяца», — сказал Рахманов.

    По его словам, в результате пожара крейсер не получил критических повреждений. Корабль будет отремонтирован и возвращен в строй. Сейчас созданы межведомственная комиссия и рабочая группа ОСК. На воду корабль могут спустить к 2022 году.

    «Сейчас я бы хотел воздержаться от любых оптимистичных и пессимистичных комментариев в отношении этих двух параметров: сроков восстановления технической готовности и стоимости», — сказал Рахманов.

    Крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Он может нести более 50 летательных аппаратов. Корабль вооружен крылатыми противокорабельными ракетами «Гранит», зенитными ракетным и ракетно-пушечным комплексами «Клинок» и «Каштан», автоматической корабельной артиллерийской установкой и системой противолодочной обороны.

    Ранее сообщалось, что пожар на корабле произошел из-за искры, которая отлетела при проведении сварочных работ. В причинах ЧП до сих пор разбирается несколько комиссий. По предварительным выводам экспертов, при пожаре на корабле выгорели в основном электрокабели, которые и так подлежали замене.

    Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» вспыхнул днем 12 декабря. В результате ЧП пострадали 10 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».