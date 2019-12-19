Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» оценят к концу 2019 года

«На оценку ущерба уйдет какое-то время. Необходимо исследовать поврежденные отсеки, провести дефектацию. Предварительная информация, которой можно официально поделиться, появится к концу месяца», — сказал Рахманов.

По его словам, в результате пожара крейсер не получил критических повреждений. Корабль будет отремонтирован и возвращен в строй. Сейчас созданы межведомственная комиссия и рабочая группа ОСК. На воду корабль могут спустить к 2022 году.

«Сейчас я бы хотел воздержаться от любых оптимистичных и пессимистичных комментариев в отношении этих двух параметров: сроков восстановления технической готовности и стоимости», — сказал Рахманов.

Крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Он может нести более 50 летательных аппаратов. Корабль вооружен крылатыми противокорабельными ракетами «Гранит», зенитными ракетным и ракетно-пушечным комплексами «Клинок» и «Каштан», автоматической корабельной артиллерийской установкой и системой противолодочной обороны.

Ранее сообщалось, что пожар на корабле произошел из-за искры, которая отлетела при проведении сварочных работ. В причинах ЧП до сих пор разбирается несколько комиссий. По предварительным выводам экспертов, при пожаре на корабле выгорели в основном электрокабели, которые и так подлежали замене.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» вспыхнул днем 12 декабря. В результате ЧП пострадали 10 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».