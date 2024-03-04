Деньги 04 марта 2024, 11:10 Ущерб от энергоблокады Крыма оценили в суде в 3,1 трлн рублей Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба из-за энергоблокады РИА «Новости»

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Власти Крыма подали иск о взыскании с Украины ущерба за энергетическую блокаду на сумму свыше 3,1 триллиона рублей. Председатель Госсовета региона Владимир Константинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Ущерб от действий киевского режима оценили в три триллиона 156 миллиардов рублей. Владимир Константинов сообщил, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск, и пообещал продолжить взыскание «до копейки».

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«Для нас это очень значимое событие, серьезный результат проделанной нами работы. Мы продолжим формировать наши претензии к террористическому образованию „Украина“, к Западу, спонсирующему преступления киевской хунты против Крыма и крымчан», — заявил он.

Полуостров обесточили в ноябре 2015 года. Владимир Константинов заявил, что это сделали по приказу экс-президента Петра Порошенко и в сотрудничестве с американскими специалистами.