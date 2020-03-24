Накопления россиян упали до уровня 2014 года

Среднестатистический россиянин мог в 2019 году откладывать 18,8% своего дохода или 6,6 тысяч рублей в месяц. Этот показатель оказался самым низким за последние четыре года.

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование по накоплениям граждан. Она выяснила, что эти суммы чуть выше, чем в кризисном 2014 году, пишут «Известия».

Пандемия коронавирусной инфекции и резкое снижение цен на нефть может ухудшить ситуацию. Эксперты считают, что реальные доходы граждан понизятся и копить станет еще труднее.

Также в исследовании отмечается, что величина возможных накоплений граждан снижается. 17,6 миллионов человек или около 12% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума.

Ранее эксперты рассказали, сколько сэкономят россияне, которые решили осесть на карантине в период эпидемии коронавируса. Сумма достигает до 46% бюджета. Столько можно сэкономить, сократив оплату за транспорт и досуг.