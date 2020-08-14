Уровень безработицы «подрос» в России
Сегодня стало известно, что во время встречи с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским президент заявил о росте уровня безработицы. Информация об этом появилась на сайте РИА «Новостей».
Все-таки в Архангельске уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по странеВладимир Путин.
Во время пандемии Владимир Путин объявил о временном повышении пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Чтобы помочь тем, кто остался без заработка из-за закрытия предприятий или массовых сокращений во время эпидемии.
В Министерстве труда РФ предложили увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей. Также с инициативой выступили представители Федерации независимых профсоюзов России. Там предложили поднять минимальное пособие по безработице до прожиточного минимума, а максимальное до средней зарплаты по региону.
Ранее об уровне безработицы высказалась чиновница из Башкирии. Татьяна Байдуганова заявила, что из-за большого пособия по безработице люди перестали устраиваться на работу, так как в некоторых отраслях зарплаты ниже пособия. Ее заявление прокомментировали в пресс-службе местного ведомства.