Уровень безработицы «подрос» в России

Президент Владимир Путин объявил о небольшом росте уровня безработицы в России, особенно в Архангельске. Из-за пандемии коронавируса многие остались без работы.

Сегодня стало известно, что во время встречи с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским президент заявил о росте уровня безработицы. Информация об этом появилась на сайте РИА «Новостей».

Все-таки в Архангельске уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране Владимир Путин.

Во время пандемии Владимир Путин объявил о временном повышении пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Чтобы помочь тем, кто остался без заработка из-за закрытия предприятий или массовых сокращений во время эпидемии.

В Министерстве труда РФ предложили увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей. Также с инициативой выступили представители Федерации независимых профсоюзов России. Там предложили поднять минимальное пособие по безработице до прожиточного минимума, а максимальное до средней зарплаты по региону.

Ранее об уровне безработицы высказалась чиновница из Башкирии. Татьяна Байдуганова заявила, что из-за большого пособия по безработице люди перестали устраиваться на работу, так как в некоторых отраслях зарплаты ниже пособия. Ее заявление прокомментировали в пресс-службе местного ведомства.