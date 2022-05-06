«Урезанные» страховые полисы по сниженной цене стали продавать в России

Российские стразовые компании начали предлагать клиентам «урезанные» продукты по более низким ценам. Об этом сообщили «Известия». Это связано с желанием сделать свою продукцию более доступной для потребителей на фоне кризиса и роста цен.

Ряд компаний отмечают повышенный спрос на подобного рода продукцию, другие ожидают всплеск интереса уже в ближайшие дни.

«Спрос на продукты с франшизой и ограниченным набором рисков растет в период кризисов, так как снижается покупательная способность клиентов, при этом потребители хотят сохранить имущество доступными способами. Однако следует учитывать, что при уменьшении объема покрытия часть страховых случаев не будет учитываться полисом, а в случае франшизы клиент должен будет доплатить при обращении по страховке», — сообщил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

В свою очередь, эксперты ожидают, что число предложений с франшизой и ограниченным набором рисков может значительно увеличиться, в первую очередь, в сегменте КАСКО, ДМС и имущественного страхования. Экономия при покупке таких урезанных полисов может достигать 80% по сравнению с полным пакетом.