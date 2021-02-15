«Уральские пельмени» отсудили у экс-директора 400 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал 400 тысяч рублей по иску «Уральских пельменей» с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), подконтрольной бывшему продюсеру шоу Сергею Нетиевскому. Изначально истец запрашивал 200 миллионов рублей.

Суд также удовлетворил нематериальное требование истца, запретив ответчику использовать товарный знак «Уральские пельмени», сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

По данным Роспатента, товарный знак был зарегистрирован в 2015 году на имя другой компании Нетиевского — First Hand Media. В 2017 году она передала исключительные права на бренд «Уральским пельменям».

Представитель истца заявил в суде, что в период с 2017 по 2018 год ответчик показал в телеэфире 40 программ, в которых незаконно использовался принадлежащий истцу товарный знак. Он потребовал взыскать компенсацию за нарушение своих прав из расчета пять миллионов рублей за каждый случай нарушения.

Ответчик, которого представляли сам Нетиевский и его юристы, отметил, что спорные программы были созданы с 2012 по 2015 год, то есть еще до получения истцом прав на товарный знак. Как сказал Нетиевский, в программах, представлявших съемки концертов, использовался не товарный знак истца, а название выступающей команды. «Там не могло быть написано „Парни из Баку“», — добавил экс-директор «Уральских пельменей».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредители — 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков и Максим Ярица, а также Сергей Нетиевский. Каждому из них принадлежит десятая часть предприятия.

Компания ИФМ на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После освобождения Нетиевского в 2015 году от должности директора ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» он и его компании ведут долгие судебные тяжбы с остальными «пельменями».