Упростить рефинансирование ипотеки с маткапиталом предложили в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила упростить переход на ипотеку с более выгодными условиями для семей, направивших материнский капитал на погашение жилищного кредита. Разработанный ею законопроект депутаты намерены рассмотреть во втором чтении в ходе весенней сессии.

В настоящее время федеральное законодательство предусматривает для семей с детьми возможность получения дополнительной господдержки в виде маткапитала. Наиболее востребованной целью расходования этих денег является улучшение жилищных условий, отмечается в пояснительной записке к документу, которую изучила «Парламентская газета».

При этом ставки по кредитам значительно снизились в сравнении с тем периодом, когда программа маткапитала была запущена. В результате заемщики нередко обращаются в банки за новыми кредитами по более низкой ставке ради погашения первоначальных.

При рефинансировании ипотеки с маткапиталом возникают сложности с оформлением залога на нового кредитора. Для этого необходимо одобрение органов опеки и попечительства, а также оформление объекта недвижимости на этапе смены кредитора в общую собственность семьи.

Новый законопроект предполагает снять с заемщика обременение в виде получения согласия органов опеки на рефинансирование и необходимость согласия первого кредитора на ту же процедуру.

В случае, если документ будет принят, правоотношения заемщика и кредитора будут считаться завершенными только после полной выплаты за объект недвижимости.