Управделами президента получит более 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Средства выделены из резервного фонда. Деньги планируется потратить с целью проведения всех противовириусных мероприятий, в том числе на организацию медицинской помощи, указано в документе.

О том, насколько эффективно были использованы средства, Управделами президента должно отчитаться правительству до 1 февраля следующего года.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Россия выделит один миллион долларов Всемирной организации здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

К 7 апреля в мире коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек. Более 78 тысяч умерли из-за вируса. В России выявлено 7497 случаев заболевания COVID-19.