Цены на фрукты и ягоды упали на 20%

Российские ритейлеры этим летом отметили резкое уменьшение стоимости фруктов и ягод на фоне увеличения продаж. Они связывают ситуацию с трендом на здоровое питание и дешевизной продукции.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных игроков рынка. В пресс-службе «Ашана» сообщили о снижении стоимости дынь на 20%. Арбузов, нектарина и персиков — на 10%, вишни — на 5%.

В «Утконос онлайн» отметили, что июне-июле упала цена на сливы, абрикосы и нектарины на 2-7%. По сравнению год к году снизилась стоимость черешни на 14%, и дынь (торпеда) на 16%.

В Минсельхозе сообщили, что урожай плодов и ягод текущего года будет сопоставим со средними показателями последних пяти лет.

Гендиректор FruitNews Ирина Козий сказала изданию, что поставки зарубежной сельхозпродукции за пять месяцев уменьшились на 1%. В полтора раза вырос ввоз из Турции косточковых (черешня, абрикос и слива).

Как сообщили «Утконос онлайн», с 1 июня по 19 июля россияне в 1,4 раза стали чаще покупать отечественные и импортные плоды. Год назад фрукты встречались в 33,6% всех заказов, а ягоды в 9,1%, то в это сезоне их потребление выросло до 44,7% и 22,5% соответственно.

Рост покупок ритейлер связал со снижением цен в магазинах, которые уменьшились вслед за снижением цен у поставщиков.

«Динамика продаж обусловлена трендом на здоровое питание, куда входит употребление овощей, фруктов, ягод и разнообразных продуктов растительного происхождения», — заявили в «Утконос онлайн».