Прирост сбережений российских граждан упал почти на 14%

Согласно данным годового отчета Банка России, сильно деформировалась и структура денежных накоплений. Если в 2018 году россияне хранили новые накопления примерно в одинаковых пропорциях на банковских вкладах (54%) и наличными (46%), то в 2019 году они почти полностью отказались от использования наличных.

В 2020 году ситуация тоже изменилась: специалисты говорят об оттоке денег с банковских счетов. Часть российских граждан испугалась кризиса и отдала предпочтение наличным деньгам, а также потратила часть сбережений на скупку товаров длительного хранения. Все это дало экспертам основание оценить размер сбережений россиян всего в 1,3–1,5 триллиона рублей.