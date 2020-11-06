Спрос на «набор Апокалипсис» упал на 30%

Даже после введения в октябре коронавирусных ограничений спрос на продукты долгого хранения упал на 30%. По сравнению год к году россияне купили на 10-20% меньше гречки, манки и геркулеса. В сентябре текущего года крупы пользовались большим на 28-30% спросом.

Об этом написала газета «Известия» после ознакомления со сведениями оператора фискальных данных «Такском». Изданию подтвердили в Минпромторге, что потребительский спрос падает. Люди или решили экономить на еде, или доедают весенние запасы.

С 1 по 28 октября в сравнении с аналогичным периодом в сентябре продажи манки, геркулеса и гречки уменьшились на 28–30%. Рис, макароны и соль — на 3–5%. Продажи консервов сократились на 6%, а тушенки — на 2%. Всего на 1% выросли покупки сахара.

За сентябрь–октябрь цена манки снизилась на 13% (63 рубля за упаковку), геркулеса и гречки — на 1% (48 рублей и 62 рубля соответственно). Рис подешевел на 2% (82 рубля), цена макаронных изделий увеличилась на 2% (51 рубль), сахара — на 4% (41 рубль), соли — на 8% (37 рублей). Стоимость консервов выросла на 10% (125 рублей), тушенка подешевела на 2% (126 рублей).

В пресс-службе «Магнита» сообщили, что пандемия не слишком значительно повлияла на спрос. Россияне стали разумнее подходить к покупке впрок продуктов длительного хранения. В конце сентября в магазинах был зафиксирован незначительный рост интереса к продуктам так называемого сегмента «апокалипсис», но он был в десятки раз меньше мартовского.

В «Ашане» и «Утконос онлайн» газете сообщили, что покупки россиян носят плановый характер, а не импульсивный.

Аналитики предложили россиянам делать продовольственные запасы без паники. Стоит запастись бакалеей, консервами и замороженными продуктами.