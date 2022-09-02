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02 сентября 2022, 09:26

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей — РБК

РБК: терминалы подсанкционных банков перестали принимать зарубежные карты UnionPay

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UnionPay ограничила обслуживание своих карт, выпущенных за рубежом, в POS-терминалах российских подсанкционных банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии», — отмечает издание.

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Уточняется, что прием иностранных карт UnionPay был отключен по устному уведомлению. Один из источников не исключил что такое решение UnionPay могла принять из-за страха вторичных санкций. По словам другого собеседника издания, карты китайской платежной системы перестали работать еще в апреле–мае.

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Весной, когда международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу в РФ, у россиян увеличился спрос на карты UnionPay. Первыми их оформлять стали десять российских кредитных организаций, включая РСХБ, ГПБ, «Зенит», Почта Банк, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье».

Кроме того, в качестве альтернативного варианта россияне открывают банковский счет в Казахстане, Армении, Киргизии или Узбекистане. Там россиянам могут выпустить карты Visa или MasterCard.

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