Деньги 29 декабря 2022, 15:19 Union Pay ограничила снятие наличных с карт российских банков за рубежом Система Union Pay ввела лимиты на снятие денег с карт российских банков за границей РИА «Новости»

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Китайская платежная система Union Pay ввела лимиты на снятие денег за рубежом с карт российских банков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники на платежном рынке.

Ограничение на снятие наличных ввели на все карты, выпущенные банками России. Пользователи UnionPay теперь не смогут снять свыше 50 тысяч юаней в день или более 500 тысяч юаней за год.

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Курс Центробанка на 29 декабря составляет 10,1469 рублей за один юань.

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Весной 2022 года с российского рынка ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard. Китайская система осталась единственной, которая продолжила работу в России.

Один из участников хакерской группировки RaHDit («Злые русские хакеры») сообщил, что на Украине действую мошенники, которые с помощью кол-центров обманывают россиян. По его словам, у них есть четкая иерархия, дисциплина и штрафы. Таких центров много в Днепропетровске. Российским силам удалось накрыть одну из точек мошенников, когда военные освободили Бердянск.