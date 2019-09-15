Уникальный пример. Как поддерживают бизнес Подмосковья

Как помочь малому и среднему бизнесу обсудили на ежегодной конференции Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Подмосковье — уникальный пример поддержки бизнесменов. Во всех муниципалитетах работают общественные приемные, где можно найти правовую защиту. Регион готов поделиться уникальным опытом с другими, а потому пригласил на встречу представителей разных субъектов страны.

Производство работает, как здоровый организм, а прибыль непрерывно растет — красивая сказка об успешном бизнесе. И только сам коммерсант знает, скольких сил и нервов стоит любимое дело. Нужно еще и защищаться от правовой несправедливости. Как это сделать, знают уполномоченные по защите прав предпринимателей, о чем они и рассказали на ежегодной конференции.

Источник фото: телеканал «360»

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Уникальный пример хорошего бизнес-климата — Московская область. Здесь создали целую сеть общественных приемных, где предприниматели могут поймать «спасательный круг». «Топят» бизнес многочисленные проверки надзорных органов, административные барьеры и бюрократические проволочки. Такие жалобы специалисты слышат чаще всего. Они же помогают избежать штрафов и повысить дисциплину ревизоров.

Нам действительно есть, чем гордиться. Я считаю, что те проблемы, которые есть, нам нужно решать в рамках муниципалитета. Я надеюсь, что та практика, которую мы применяем на территории Подмосковья, пойдет в другие субъекты Российской Федерации уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Источник фото: телеканал «360»

Регионы и сами на это рассчитывают. Перенимать опыт приехали представители 30-ти областей. Приемные бизнес-омбудсменов — это целый штаб специалистов: разрешение юридических споров, помощь в оформлении налоговых льгот — консультации абсолютно бесплатны.

«Мы видим результаты, которые есть. Область занимает ведущее место по количеству малого и среднего бизнеса. Это уже не говоря об инвестициях и индексе промышленного производства. Поэтому институт поддерживает это движение», — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковный Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей сотрудничает с ведущими объединениями. Среди них — Торгово-промышленная палата и Союз промышленников и предпринимателей.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одно подспорье — работа центров «Мой бизнес» при приемных уполномоченных. Так, в режиме одного окна коммерсантов ждут любые консультации: от нюансов оформления бизнес-планов до продвижения фирмы на уровень экспорта. Подобные центры уже работают и в других регионах. А значит, шаг на пути совершенствования бизнес-системы страны сделан.