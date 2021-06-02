Уникальные условия для бизнеса. Производитель рассказал, почему захотел построить молочный комплекс в Подмосковье

Учредитель компании «Русский буйвол» Максим Черных выступил на ПМЭФ-2021 и представил проект по строительству молочного комплекса в Наро-Фоминске. Он рассказал «360" о субсидиях для бизнеса, которые существуют в Подмосковье.

«Сегодня со стороны Минсельхоза Подмосковья создается целый ряд условий, наряду с программой, которую озвучил Владимир Путин. Сегодня в регионе сложилась благоприятная инвестиционная обстановка, с точки зрения потребительского рынка здесь уникальные условия. Поэтому, как жители Московской области, мы решили строить первый комплекс тут (в Подмосковье — прим. ред.)», — заявил он.

По его словам, компании помогают субсидии со стороны федерального правительства и правительства Московской области. Государство активно информирует и помогает. Земля на строительство комплекса выделена властями Подмосковья.

Он объяснил, что строительство комплекса пройдет в Наро-Фоминске из-за близости к Брянской области, где находятся партнеры компании.

«Комплекс уникальный, таких площадок нет. Там промышленным образом будут доиться как голштинские коровы, так и буйволицы в таком количестве. У нас будет порядка 2300 голштин и порядка 900 голов буйволиц. Это мы говорим о дойном стаде», — рассказал Черных.

Также будут построены две отдельные фермы на одной площадке с одной инфраструктурой. Их создадут с современными технологиями кросс-вентиляции. Коровы и буйволицы восприимчивы к перепадам температуры, поэтому им нужно будет находиться в одинаковом климате. Это обеспечит ровные надои.

Глава «Русского буйвола» отметил, что компания хочет делать моцареллу из молока буйволицы. Российский производитель надеется, что сможет конкурировать с европейскими производителями. Черных объяснил, почему производить мягкий сыр дорого.

«Вопрос дороговизны производства — вопрос экономики в целом. Мы сами производим молоко и из него же делаем сыры, мы тем самым уменьшаем себестоимость продукта. Востребованность продукта высока. Мягкие сыры — натуральный и свежий продукт. Сегодня общество все больше направлено на потребление пищи. Мы органично в этот тренд встраиваемся», — отметил он.

По его словам, молочный комплекс позволит производить сырое молоко.

«Мы думаем о том, чтобы сделать переработку продукта в Московской области. Но это второй этап. Всего планируем пять таких комплексов в регионе. О трех уже смело говорим. Порядка полутора-двух лет занимает строительство и полный запуск комплекса», — рассказала бизнесмен.

Он добавил, что один комплекс обойдется в примерно пять миллиардов рублей. При самом плохом прогнозе он окупится через девять лет. Через полтора года комплекс уже будет работать и давать молоко.