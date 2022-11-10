Деньги 10 ноября 2022, 06:46 Умные датчики тепла предложили устанавливать в российских многоэтажках при проведении капремонта Депутаты Госдумы предложили включить в капремонт домов установку умных датчиков отопления РИА «Новости»

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Участники комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили расширить список работ, которые проводят при капремонте домов. Они хотят включить в него установку умной техники, например, датчиков отопления сообщила «Парламентская газета».

Законопроект уже разработали и собираются отправить в правительство. Датчики смогут устанавливать владельцы специальных счетов на капремонт. Жильцов, которые копят деньги у регионального оператора, нововведение не коснется.

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«На первом этапе мы предлагаем дать возможность владельцам спецсчетов, если на них есть достаточно средств, без дополнительных взносов и разрешений властей проводить энергоэффективные мероприятия», — объяснила зампред комитета Светлана Разворотнева.

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Аппаратура погодного регулирования поможет жильцам сэкономить на счетах за отопление до 35% суммы. Оборудование и его установка обойдутся домам примерно в полмиллиона рублей. Как правило, деньги на повышение энергоэффективности есть у относительно новых домов — их инженерные коммуникации еще не износились.