    17 декабря 2019, 06:00

    Умер за биткоины. Клиенты криптобиржи требуют вскрыть могилу ее основателя и убедиться, что он их не кинул

    Кирилл Фролов

    Более ста тысяч клиентов канадской криптобиржи QuadrigaCX остались без денег после внезапной кончины ее владельца. Теперь инвесторы хотят эксгумировать его тело, думая, что смерть инсценирована. Подробности — в обзоре «360».
    Умер за биткоины. Клиенты криптобиржи требуют вскрыть могилу ее основателя и убедиться, что он их не кинул

    QuadrigaCX была крупнейшей криптобиржей в Канаде и специализировалась на операциях с биткоином. Когда в декабре 2018 года умер ее основатель Джеральд Коттен, доступа к своим средствам лишились и клиенты биржи. Коттен был единственным, у кого были пароли от «холодных кошельков» — хранилищ криптовалюты без постоянного доступа к интернету. Такие хранилища используются, чтобы снизить риск взлома.

    В заявлении, поданном в канадский суд в январе 2019 года, вдова бизнесмена Дженнифер Робертсон сообщила о том, что компания должна своим клиентам около 190 миллионов долларов США, но не может получить доступ к средствам, чтобы вернуть их. По словам Робертсон, только у Коттена были ключи к кошелькам, на которых зависло 137 миллионов долларов. Еще 53 миллиона были заморожены из-за постоянных споров криптобиржи с банком и платежными системами.

    Умер за биткоины. Клиенты криптобиржи требуют вскрыть могилу ее основателя и убедиться, что он их не кинул | Изображение 1
    Источник фото: pixabay.com

    Владелец биржи скончался 9 декабря 2018 года от болезни Крона (воспаления кишечника). Об этом Робертсон сообщила в Facebook спустя более месяца. По ее словам, смерть наступила во время поездки в Индию, «где он открыл приют, в котором детей ждет крыша над головой и убежище».

    В показаниях суду вдова признала, что QuadrigaCX продолжала автоматически принимать средства клиентов до 26 января 2019 года.

    После того как доступа к своим деньгам лишились 115 тысяч инвесторов, биржу пришлось закрыть. Суд канадской провинции Новая Шотландия привлек аудиторов Ernst & Young для оценки компании. Аудиторы выяснили, например, что часть средств переводилась на личные счета Коттена. В апреле суд объявил о начале банкротства криптобиржи.

    Умер за биткоины. Клиенты криптобиржи требуют вскрыть могилу ее основателя и убедиться, что он их не кинул | Изображение 2
    Источник фото: Quadriga CX / facebook

    Юридическая фирма Miller Thomson LLP, представляющая интересы клиентов Коттена, назвала обстоятельства его смерти сомнительными. 13 декабря адвокаты подали запрос об эксгумации и установлении личности Коттена в Канадскую королевскую конную полицию.

    Сразу после известия о смерти владельца криптобиржи ходили слухи о том, что он инсценировал свою кончину, присвоив деньги клиентов, поэтому теперь обманутые вкладчики хотят вскрыть его могилу и удостовериться, что он не присвоил средства и просто скрылся.