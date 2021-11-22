Аналитик рассказала о причинах укрепления доллара

Постепенное укрепление доллара связано с повышением процентной ставки. Таким мнением поделилась старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова в беседе с «Известиями».

«Сила доллара давит на позиции рубля», — заявила эксперт.

Специалист подчеркнула также, что рубль имеет достаточно поводов снижать свои позиции. К ним относится «просадка сырьевых цен». Геополитический фактор также не внушает оптимизма.

Кроме того, Министерство финансов занимается покупкой иностранной валюты для пополнения резервов, что также сказывается на позиции рубля.