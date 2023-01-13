Деньги 13 января 2023, 13:38 Укрепление рубля спрогнозировали в Школе практического инвестирования

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Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что в ближайшую неделю рубль по отношению к доллару и евро укрепится. Об этом написал RT.

Для укрепления рубля главным фактором является возобновление продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

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«Эти интервенции поддержат курс рубля, который на следующей неделе может еще больше укрепиться — до уровня 66-66,5 рубля за доллар», — сообщил инвестор.

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В ситуации с рублем, по словам Сидорова, нефтяные котировки имеют меньшее значение, нежели продажа иностранной валюты.