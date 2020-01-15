Украинское изобилие. Министры и депутаты устроили соревнования в повышении себе зарплат

Украинские министры, депутаты и руководители госкомпаний соревнуются в повышении зарплат, выписывании себе огромных премий и бонусов. На фоне низких доходов в стране эта тема стала одной из самых обсуждаемых.

Незадолго до Нового года несколько министров получили премии, значительно превосходящие их зарплаты. Некоторые выписали себе также помощь «на оздоровление» и на решение социально-бытовых проблем, сообщили «Украинские новости».

Выплаты ряду чиновников в декабре превысили 200 тысяч гривен (510 тысяч рублей) до вычета налогов.

Это министр иностранных дел Вадим Пристайко (234 тысячи гривен или 600 тысяч рублей), глава Минюста Денис Малюська (226 тысяч гривен — 580 тысяч рублей), министр экономики Тимофей Милованов (223 тысячи гривен — 570 тысяч рублей) и министр социальной политики Юлия Соколовская (217 тысяч гривен — 550 тысяч рублей).

Как отмечал «Корреспондент», министр культуры и спорта Украины Владимир Бородянский и его заместители заработали в декабре свыше двух миллионов гривен (5,1 миллиона рублей). Судя по декларациям, Бородянский и все его заместители получили декабрьскую премию в размере около 100 тысяч гривен (250 тысяч рублей).

Первый замглавы Минкульта Анатолий Максимчук заработал в декабре 405 тысяч гривен (миллион рублей) — помимо зарплаты он задекларировал премию, превышающую оклад более чем в полтора раза.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в конце года и вовсе получил три премии — за октябрь, ноябрь и декабрь на сумму 70 тысяч гривен (180 тысяч рублей). Еще 55 тысяч гривен (140 тысяч рублей) ему выплатили на оздоровление, столько же составила материальная помощь «на решение социально-бытовых» проблем.

Из-за высоких премий 15 января министров вызвали на заседание фракции «Слуги народа» в Верховной раде, уточнили «Украиныские новости».

При этом сами депутаты, возможно, пошли еще дальше: вместо выплаты разовых бонусов они подняли свою зарплату в 2,5-5 раз, утверждает бывший вице-премьер Павел Розенко.

«По моей информации, с 1 января 2020 года в 2,5 раза будет увеличена зарплата и народным депутатам Украины! Она будет превышать 100 тысяч гривен!» — написал политик в Facebook, не уточнив источника этих данных.

Также стало известно о бонусе топ-менеджерам «Нафтогаза» в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые компании выплатил «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража. Руководители украинской госкомпании получат 29 миллионов долларов или 1,78 миллиарда рублей.

Помимо этого журналисты обратили внимание на зарплату главы другого госпредприятия — почтовой службы «Укрпочта». Генеральный директор компании Игорь Смелянский с января будет получать по 1,9 миллиона гривен (4,9 миллиона рублей) в месяц.