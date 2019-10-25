Украинский национальный банк ввел в обращение валюту с самым высоким номиналом в стране

«Новая банкнота номиналом в 1000 гривен поступает в оборот 25 октября 2019 года», — говорится в сообщении.

По словам представителя Банка Украины, купюру, выполненную в голубой гамме и новом дизайне, будет невозможно подделать, благодаря более чем 20 элементам защиты. Она сделает расчеты граждан и бизнеса удобнее и снизит расходы на инкассацию.

Ранее крупнейшей украинской банкнотой были 500 гривен. Она появилась в обращении 13 лет назад.