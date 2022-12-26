26 декабря 2022, 05:08
Украинский кризис назвали причиной ослабления доллара
Профессор Рабил: доллар потерял позиции из-за украинского кризиса
Кризис на Украине ударил по позиция доллара, укрепив мнение о необходимости перехода на многополярную систему. Такое мнение высказал профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил в статье для французского портала Brunobertez.
Как напомнил профессор, сейчас доллар является основной валютой в мире, но многие страны уже не первый год пытаются отказаться от него в международных расчетах.
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«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риалы и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — отметил Рабил.
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Он пояснил, что ослабление американской валюты происходит на фоне беспрецедентных санкций, объявленных против России. Ограничительные меры ударили по финансовой и банковской сферам. Доверие к доллару падает, поэтому многие страны пытаются сократить его использование.
Китайские власти создали стратегию по введению фьючерсов на сырую нефть, номинированных в юанях. Также они хотят перейти на оплату импорта в нацвалюте. Сейчас Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры о возможности платить за часть поставляемой нефти в юанях.
Доллары США
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