Деньги 26 декабря 2022, 05:08 Украинский кризис назвали причиной ослабления доллара Профессор Рабил: доллар потерял позиции из-за украинского кризиса Unsplash

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Кризис на Украине ударил по позиция доллара, укрепив мнение о необходимости перехода на многополярную систему. Такое мнение высказал профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил в статье для французского портала Brunobertez.

Как напомнил профессор, сейчас доллар является основной валютой в мире, но многие страны уже не первый год пытаются отказаться от него в международных расчетах.

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«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риалы и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — отметил Рабил.

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Он пояснил, что ослабление американской валюты происходит на фоне беспрецедентных санкций, объявленных против России. Ограничительные меры ударили по финансовой и банковской сферам. Доверие к доллару падает, поэтому многие страны пытаются сократить его использование.

Китайские власти создали стратегию по введению фьючерсов на сырую нефть, номинированных в юанях. Также они хотят перейти на оплату импорта в нацвалюте. Сейчас Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры о возможности платить за часть поставляемой нефти в юанях.