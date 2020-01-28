Украинский «Южмаш» заказал России алюминий для ракет США

Днепропетровский Южный машиностроительный завод имени Макарова заключил очередной договор с российским «Альфа-Металлом» на поставку алюминия и других металлов. Общая сумма контракта — 110 миллионов российских рублей.

Договор заключен на год, до 31 декабря 2020 года. Это четвертое по счету с 2017 года соглашение между украинским «Южмашем» и российским поставщиком.

Если верить общедоступной системе мониторинга украинских государственных закупок «Прозорро», «Южмаш» и «Альфа-металл» договорились о поставках из России алюминиевого проката, а также никеля, скандия, титана и ванадия общей массой 88,7 тонны. Договор будет действовать на протяжении всего 2020 года до 31 декабря включительно, указано в отчете.

О назначении покупки в контракте и в общедоступных сведениях ничего не указано. Однако известно, что завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. После заключения прошлых договоров стало известно, что алюминий и другие металлы требуются днепропетровскому предприятию для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares. Эта ракета используется NАSА для запусков на низкую опорную орбиту. На нее ставят российские жидкостные двигатели РД-181.