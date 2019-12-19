    19 декабря 2019, 22:04

    Украинские власти рассказали о крахе бюджета страны

    Александр Кушак

    Мэр Днепра Борис Филатов рассказал на своей странице в Facebook, что из-за проблем с бюджетом страны на Украине пришлось приостановить финансирование всех государственных программ, кроме защищенных, сообщил сайт телеканала «ЦарьГрад».
    Украинские власти рассказали о крахе бюджета страны

    Он опубликовал распоряжение правительства Украины, согласно которому, премьер-министр сраны, Алексей Гончарук, приказал главе Минфина прекратить финансирование Госказначейством всех программ, кроме защищенных статей бюджета.

    До этого депутат Верховной рады Иван Крулько рассказал, что у властей Украины закончились деньги. Он заявил, что «дыра» в бюджете составляет около трех миллиардов долларов.

    «По всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счет», — написал Филатов.

    Крулько назвал сложившуюся ситуацию «полным провалом новой власти». Он также рассказал, что до конца 2019-го на различные цели должны были быть выделены около 100 миллиардов гривен. Но в государственной казне осталось не более 26 миллиардов.