Он опубликовал распоряжение правительства Украины, согласно которому, премьер-министр сраны, Алексей Гончарук, приказал главе Минфина прекратить финансирование Госказначейством всех программ, кроме защищенных статей бюджета.

До этого депутат Верховной рады Иван Крулько рассказал, что у властей Украины закончились деньги. Он заявил, что «дыра» в бюджете составляет около трех миллиардов долларов.

«По всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счет», — написал Филатов.

Крулько назвал сложившуюся ситуацию «полным провалом новой власти». Он также рассказал, что до конца 2019-го на различные цели должны были быть выделены около 100 миллиардов гривен. Но в государственной казне осталось не более 26 миллиардов.