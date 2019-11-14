Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

По данным издания, принятый депутатами бюджет предусматривает доходы в размере 1,193 миллиарда гривен, а расходы — 1,180 миллиарда гривен. Дефицит госбюджета — около 2,09% (94,3 миллиарда гривен). Возвращение кредитов в госбюджет — 7,375 миллиарда гривен. Прожиточный минимум: с первого января — 2027 гривен, с первого июля — 2118 гривен, с первого декабря — 2189 гривен. Рост ВВП — на 3,7%, а инфляция — 6%.