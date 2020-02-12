Украинские нефтебазы продают со скидками до 90%

Нефтебазы продает национализированный Приватбанк, ранее принадлежавший олигарху Игорю Коломойскому. Предприятия находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской и Сумской областях. Приобрести их со скидками от 7% до 90% можно будет 20 февраля.

В СЕТАМ привели в пример производственный комплекс, который стоил более 16 миллионов гривен (41,5 миллиона рублей), а теперь выставлен на продажу за 4,7 миллиона (12 миллионов рублей).

В январе Приватбанк выставил на торги бывшую резиденцию советского генсека Леонида Брежнева в центре Днепра (бывший Днепропетровск). Аукцион должен был пройти в начале февраля. Здание оценивали минимум в 98 миллионов гривен (254 миллиона рублей). Об итогах аукциона не сообщалось.