Германия не имеет права получать экономическую выгоду от поставок газа по «Северному потоку — 2» за счет других стран. Такое мнение высказал в интервью FAZ руководитель «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко.

В ходе интервью Витренко спросили, может ли представлять интерес для Берлина еще один газопровод из-за увеличения потребления газа в будущем. На это украинский топ-менеджер заявил, что «украинских трубопроводных мощностей достаточно» и они заняты на четверть от полной загрузки. Кроме того, по мнения Витренко, в этом случае Германия получила бы дополнительные экономические преимущества.

«Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку — 2» стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», — сказал он.

Он подчеркнул, что в Европе компании сами должны решать, как они намерены импортировать «голубое топливо» — посредством газовой системы Украины или с помощью «Северного потока — 2».

Тем не менее, Витренко не стал отрицать, что РФ выполняет все свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в европейские страны.

Ранее колумнисты издания WSJ Георгий Канчев и Джо Уоллес написали о том, что зависимость Европы от российского газа и нефти не позволит ей поддержать США и ввести серьезные санкции против России.