«Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия „Северного потока — 2“ для энергетической безопасности Европы», — заявил Гончарук на встрече с Рейнсалу.

Также украинский премьер призвал Эстонию усилить борьбу с газопроводом через скоординированные действия членов ЕС и НАТО.

Песков назвал необязательным согласие Дании для завершения «Северного потока — 2» Подробнее

Министр иностранных дел Эстонии согласился с необходимостью такой координации.

В конце октября Дания дала последнее разрешение, необходимое для строительства «Северного потока — 2». Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что такое решение ослабляет Европу и усиливает геополитические позиции России.

«Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря. Газ по нему будет доставляться от России до Германии, минуя Украину. Резко против проекта выступают США, Украина, Польша и страны Прибалтики.