Украина предложила подключить к борьбе с «Северным потоком — 2» ЕС и НАТО
«Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия „Северного потока — 2“ для энергетической безопасности Европы», — заявил Гончарук на встрече с Рейнсалу.
Также украинский премьер призвал Эстонию усилить борьбу с газопроводом через скоординированные действия членов ЕС и НАТО.
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Министр иностранных дел Эстонии согласился с необходимостью такой координации.
В конце октября Дания дала последнее разрешение, необходимое для строительства «Северного потока — 2». Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что такое решение ослабляет Европу и усиливает геополитические позиции России.
«Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря. Газ по нему будет доставляться от России до Германии, минуя Украину. Резко против проекта выступают США, Украина, Польша и страны Прибалтики.