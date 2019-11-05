  • Украина предложила подключить к борьбе с «Северным потоком — 2» ЕС и НАТО

    05 ноября 2019, 05:14

    Кирилл Фролов

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу возможности для противодействия российскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.
    Украина предложила подключить к борьбе с «Северным потоком — 2» ЕС и НАТО

    «Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия „Северного потока — 2“ для энергетической безопасности Европы», — заявил Гончарук на встрече с Рейнсалу.

    Также украинский премьер призвал Эстонию усилить борьбу с газопроводом через скоординированные действия членов ЕС и НАТО.

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    Министр иностранных дел Эстонии согласился с необходимостью такой координации.

    В конце октября Дания дала последнее разрешение, необходимое для строительства «Северного потока — 2». Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что такое решение ослабляет Европу и усиливает геополитические позиции России.

    «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря. Газ по нему будет доставляться от России до Германии, минуя Украину. Резко против проекта выступают США, Украина, Польша и страны Прибалтики.