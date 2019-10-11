Украина получит «новогодний подарок» от «Газпрома»
С января 2020 года цена на газ для жителей Украины будет соответствовать промышленному тарифу, сообщил портал Утро.ру со ссылкой на сайт местного РБК.
Директор ООО «Газоснабжающая компания» НАК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович сообщил о повышении цен на газ с начала 2020 года.
Рабинович заявил, что так «будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. А там у нас абсолютно рыночные цены».