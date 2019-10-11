Украина получит «новогодний подарок» от «Газпрома»

Директор ООО «Газоснабжающая компания» НАК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович сообщил о повышении цен на газ с начала 2020 года.

Рабинович заявил, что так «будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. А там у нас абсолютно рыночные цены».