Украина подтвердила рухнувший транзит российского газа

Транзит российского газа через Украину 1 января 2020 года упал в 5,3 раза, если сравнивать со средними показателями декабря 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте компании «Оператор ГТС Украины».

В декабре 2019 года в среднем объем транзита составлял 261 миллион кубометров. Еще 31 декабря 2019 года через украинскую ГТС было прокачано 220,05 миллиона кубометров. Но уже 1 января 2020 года этот показатель составил лишь 49,3 миллиона кубометров газа. Дальше — больше: ко 2 января 2020 года объемы транзита сократились еще больше, до 38,8 миллиона кубометров. При этом в украинской компании заверяют, что «с транзитом все хорошо».

В компании «Оператор ГТС Украины» заявили к субботе, 4 января, что Киев в полном объеме выполняют заявки «Газпрома» по транспортировке газа в страны Евросоюза, а также в Молдавию. Об этом свидетельствуют оперативные суточные данные, которые ежедневно обновляются на соответствующей странице оператора ГТС Украины.