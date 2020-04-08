Украина откажется от российского электричества из-за коронавируса

Ограничение импорта связано с карантином, введенным в стране из-за распространения коронавируса. Ранее такие меры утвердила Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Глава энергетического регулятора Валерий Тарасюк заявил, что страна вынуждена экономить на закупках во время карантина.

«Мы решили аннулировать годовые аукционы по распределению пропускной способности. И ограничить до нуля, то есть фактически отменить, месячные и дневные аукционы», — цитировало его агентство УНИАН.

По словам Тарасюка, в нынешней ситуации «каждый доллар должен оставаться в стране».

Карантин на всей территории Украины действует с 12 марта. С 6 апреля его ужесточили, запретив собираться на улице более двух человек, гулять в парках и на набережных, заниматься на спортивных площадках. Также граждан обязали носить маски и носить с собой удостоверение личности.