Украина назвала неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту

18 ноября «Газпром» прислал «Нафтогазу Украины» предложение продлить существующий транзитный контракт на год или заключить новый на тот же срок. При этом стороны должны отказаться от взаимных судебных претензий.

«Предложение, которое сейчас получено, неприемлемо для Украины», — заявил министр, отметив малый срок контракта и отказ от компенсаций, присужденных Стокгольмским арбитражем.

Он добавил, что при заключении долгосрочного контракта стороны могут «искать компромиссы».

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В начале ноября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что украинские власти не откажутся от судебных разбирательств с «Газпромом». Новый контракт он предлагал заключить с дочерней компанией «Нафтогаза».

«Если „Газпром“ и правительство России действительно хотят начать отношения по транзиту с „чистого листа“, то контракт с выделенным из „Нафтогаза“ оператором — это именно такой вариант», — говорил топ-менеджер.

Он отмечал, что «старые листы бумаги» в отношениях двух компаний все равно должны рассматриваться в судах.

Действующие договоры на поставку и транзит природного газа на Украину завершаются к 1 января 2020 года.