Украина легализует криптовалюты

«Мы уверены, что принятие этого закона создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, осуществляющих операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами», — заявила пресс-служба.

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Законопроект также вводит понятия «виртуальный актив», «криптоактив», «операция с криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и «токен-актив». Согласно ему, на Украине появится налог в 5% на доходы физических лиц на инвестиционную прибыль от продажи криптоактивов сроком на пять лет. Однако операции по продаже криптоактивов не будут облагаться НДС.

«Инвестиционный доход от операций с криптоактивами рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, определяемой из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива», — уточнила пресс-служба.

На Украине в настоящее время на законодательном уровне запрещен выпуск и обращение криптовалют.

Ранее в Вологодской области мужчина устроил в гараже ферму для майнинга криптовалюты, для которой похитил электричество почти на миллион рублей.