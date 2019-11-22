По его словам, претензии могут быть связаны с экологией.

«На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможность как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию», — сказал министр.

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Глава Минэнерго отметил, что «Северный поток — 2» «все равно как-то будет реализовываться», учитывая уже вложенные в него средства и существующие обязательства.

В этой ситуации газотранспортная система Украины, «которая готова и уже традиционно долго осуществляла поставки газа на европейский рынок», по его словам, «может стать очень конкурентной» первому и второму «Северным потокам».

В конечном итоге выиграет европейский газовый рынок, считает Оржель.

В октябре Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока -2» — последнее из необходимых для его запуска. Россия добивалась подписания документа в течение трех лет.

«Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря рядом с первым «Северным потоком». Россия рассчитывает запустить новый газопровод к середине 2020 года.