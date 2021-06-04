Эксперт рассказал, как вернуть украденные с карты деньги

При заключении договора об обслуживании банк обязуется сохранить деньги клиента как на счете, так и на электронных средствах платежа. Но при этом необходимо соблюсти ряд условий. В частности, устанавливаются правила идентификации лица, имеющего доступ к карте. Речь идет о пин-коде, номере карты и прочих средствах.

Как сообщил агентству экономических новостей «Прайм» старший партнер адвокатского бюро «Система защиты» Алексей Семенов, в случае несанкционированного списания средств с карты нужно немедленно обратиться по телефону в банк, который ее выдал и сообщить о незаконной транзакции.

Нужно согласиться на предложение банка заблокировать карты. Другого способа защитить деньги нет. Банк должен самостоятельно заняться поисками злоумышленника, который покусился на средства клиента, обратившись в правоохранительные органы.

Однако, если финансовой организации удастся доказать, что человек сам передал коды доступа мошенникам, банк не будет возмещать похищенные средства. В этом случае клиенту придется обратиться в полицию самому с заявлением о хищении денег.

В результате появления виртуальных карт с малым сроком действия и увеличения онлайн-покупок из-за пандемии, мошенники вернулись к старой схеме обмана. Они подбирают номера карт и их сроки действия. Затем проверяют результаты в интернет-магазинах и списывают деньги небольшими суммами.