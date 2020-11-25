Российские банки начнут обслуживать юрлиц по биометрии. Эксперты указали на риски

О расширении действия единой биометрической системы на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заявлял директор департамента финансовых технологий Центробанка Иван Зимин. Он пояснял, что при помощи новой технологии можно подтверждать личность уполномоченного представителя компании.

Законопроект, который будет регулировать использование биометрии при обслуживании юридических лиц в банках, по словам Зимина, почти готов.

Эксперты заявили, что подобный способ обслуживания будет востребован как клиентами, так и финансовыми организациями. Тем более, что сейчас система уже позволяет устанавливать личность гражданина, а значит сможет и определять связь с компанией уполномоченных лиц.

Однако они не исключили, что новым методом могут воспользоваться фирмы-однодневки, через которые идет легализация средств. Для того, чтобы этого не допустить нужны ограничения для представителей недавно созданных компаний по возможности открытия счета.

Кроме того, появляются риски при спорах собственников. К примеру, ушедший с поста генеральный директор, который уже давно сдал биометрию, получит доступ к счетам фирмы, в которой он уже не работает. Этот вопрос можно решить путем быстрого обновления данных системы ФНС.