Деньги 23 декабря 2022, 11:22 Указ Путина об ответе на потолок цен почти согласовали — Новак Вице-премьер Новак: Россия запретит поставлять нефть по контрактам с потолком цен РИА «Новости»

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Россия прекратит поставки в страны, которые потребуют соблюдать установленный Евросоюзом потолок цен на нефть. Скоро президент Владимир Путин подпишет такой указ, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак. Его процитировал ТАСС.

«Что касается потолка цен — сейчас готовится указ президента, он уже практически согласован и на выходе», — сказал он.

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По словам вице-премьера, ответной мерой на действия Евросоюза станет запрет на поставки нефти в страны и по контрактам с юрлицами, которые потребуют соблюдать порог цен.

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Александр Новак предупредил, что вмешательство в рыночные инструменты, в том числе в отрасли энергетики, приведет к новым рискам, дефициту и росту цен. Поддержавшие ограничение страны, по его словам, навредили самим себе — одобрили политические меры, которые навредят экономике.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета анонсировал ответные меры. Он назвал их предупредительными и сказал, что подпишет указ в начале следующей недели.