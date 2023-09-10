Деньги 10 сентября 2023, 18:54 Указ Путина о выплатах по еврооблигациям России разъяснили в ЦБ ЦБ объяснил указ о новом порядке выплат по еврооблигациям России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Указ президента России Владимира Путина о выплатах по еврооблигациям России не касается механизма обмена активами с инвесторами из других стран. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

Представители регулятора пояснили, что указ президента уточняет установленный порядок выплаты по еврооблигациям России. Для инвесторов, чьи еврооблигации учитываются российскими депозитариями, порядок не меняется, подчеркнули в ЦБ.

Реклама

При этом для инвесторов, чьи еврооблигации России учитываются за пределами страны, создаются дополнительные возможности — они могут получать выплаты в рублях со счета «И» или по своему выбору в иностранной валюте со счетов АО «НРД» в депозитариях за рубежом.

Вопрос обмена активами с иностранными инвесторам указ не затрагивает, заключили в банке.