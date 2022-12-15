Эксклюзив 15 декабря 2022, 13:52 «Уйти в доллар». Американской валюте предсказали укрепление во время кризисов Аналитик Кульбака: курс доллара в России зависит от спроса и предложения в стране freepik

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Курс доллара в России формируется в зависимости от спроса и предложения на американскую валюту, рассказал «360» экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака. По его словам, эти процессы отражают внутренние реалии страны.

«У доллара есть достаточно серьезная позиция, потому что, в общем-то это крупнейшая мировая валюта, конкурентов ей в ближайшие лет 10 точно не будет. Это означает, что в период любого кризиса доллар будет в обязательном порядке укрепляться, потому что все будут пытаться уйти в него», — отметил специалист.

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Кульбака добавил, что в период кризисов «лихорадить» может любую валюту. Говорить, что доллар пострадает сильнее других — нельзя, уточнил собеседник «360». Предсказывать, как поведет себя американская валюта в дальнейшем очень трудно, потому что это зависит от множества факторов.

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«Это зависит от того, насколько результативно скажутся санкции, насколько сильно будет падать потребительский спрос населения, как будет восстанавливаться импорт. Он восстановился, но, конечно же, не до конца», — объяснил ситуацию экономист.

Ранее аналитик Михаил Васильев рассказал агентству «Прайм», что доллар перестанет быть безопасным и надежным. По словам специалиста, доверие к американской валюте рухнуло после заморозки российских активов на Западе.

Курс доллара впервые за два месяца превысил отметку в 64 рубля. Евро поднялся до отметки в 68,19 рубля.