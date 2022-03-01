Райффайзенбанк опроверг уход из России

Райффайзенбанк опроверг информацию о том, что уходит с российского рынка. Об этом пресс-служба финансовой организации сообщила «360».

«Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства Reuters о возможном уходе с российского рынка», — говорится в сообщении банка.

В организации отметили, что готовы обеспечивать доступность своих финансовых сервисов для российских клиентов.

Ранее о возможности ухода банка из Российской Федерации сообщило агентство Reuters.

Утром 28 февраля стало известно о введении Центробанком временного запрета для брокеров на продажу ценных бумаг, которые были куплены в России иностранцами.

Центробанк накануне также объявил о начале валютных интервенций с целью стабилизации курса рубля.

За день до этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о том, что действия ЦБ РФ на территории Евросоюза необходимо ограничить.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза введут новые санкции против России, ситуация на Украине не перейдет на путь дипломатии.